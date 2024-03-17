Галлас назвал лучшего футболиста «Челси»

«Это Тьяго Силва. Думаю, он мог бы пригодиться команде образца 2005 года. Сейчас Силва – лучший игрок команды. Вы только задумайтесь, ведь ему уже 39 лет. Нормально ли, что футболист в таком возрасте является лучшим в своей команде?» - передает слова Галласа ютуб-канал «Мяч Shorts».