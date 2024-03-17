Галлас назвал лучшего футболиста «Челси»

Экс-футболист сборной Франции Вильям Галлас рассказал, кого считает лучшим игроком лондонского «Челси» в настоящий момент.
«Это Тьяго Силва. Думаю, он мог бы пригодиться команде образца 2005 года. Сейчас Силва – лучший игрок команды. Вы только задумайтесь, ведь ему уже 39 лет. Нормально ли, что футболист в таком возрасте является лучшим в своей команде?» - передает слова Галласа ютуб-канал «Мяч Shorts».
Тьяго выступает за «пенсионеров» с 2020 года. В текущем сезоне бразильский защитник сыграл 29 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами. Трудовое соглашение между сторонами истекает грядущим летом.
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