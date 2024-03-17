​Тренер «Ноттингем Форест»: «Жаль, что не добили соперника»

В Англии проходят матчи 29-го тура АПЛ, «Лутон Таун» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в сражении зоны вылета. Португальский наставник «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал события прошедшей игры, он раздосадован тем, что его команда не смогла победить.

- Я думаю, что мы сделали в игре достаточно много для того, чтобы победить. Единственное, в чем мы не были достаточно хороши - это в завершении атак. У нас были все шансы убить игру после того, как мы вышли вперед. И все было бы иначе, - цитирует слова Санту BBC Sport.

Сейчас «Ноттингем Форест» занимает восемнадцатую строчку в турнирной таблице английского чемпионата.