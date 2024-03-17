Экс-одноклубник по «Ювентусу» рассказал, что думает о Роналду

«После окончания тренировки все отдыхали и сидели в телефонах, но только не он. Было видно, как Криштиану усердно трудится, он очень сильно этого хотел, хотя ему на тот момент не нужно было что-то доказывать. Помню, я попросил его расписаться на футболке и подарил ее своей маме. Мне повезло играть с одним из величайших в истории», - передает слова Деяна The Players Tribune.