«Ньюкасл» хотел подписать российского игрока - раскрыто имя

Российский голкипер Андрей Лунёв, ныне выступающий за азербайджанский «Карабах», рассказал о несостоявшемся трансфере в Английскую премьер-лигу. Интерес к нему проявлял «Ньюкасл».

«Был вариант, когда находился в «Байере». Один знакомый говорил, что есть возможность поехать в «Ньюкасл», [быть] там третьим или четвёртым вратарём. Я ответил отказом», - поведал футболист на ютуб-канале Сергея Тыртышного.

Напомним, что до перехода в «Карабах» 32-летний российский вратарь отметился выступлениями за петербургский «Зенит» и леверкузенский «Байер». Его контракт с азербайджанским клубом рассчитан до лета 2024 года.