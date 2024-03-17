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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Компани: «Хочу видеть живую команду»

17 Марта 2024 • 07:51 Комментировать
Бёрнли
2:1
Брентфорд

В Англии проходят матчи 29-го тура АПЛ, «Бернли», несмотря на скромную позицию в турнирной таблице, сумел разжиться тремя очками, обыграв «Брентфорд» со счетом 2:1. Наставник «Бернли» Венсан Компани прокомментировал успех, выразив надежду на то, что команда и впредь будет «живой»:

- Это хорошо. Большой успех для нас, сейчас можем насладиться им. Хорошо начали игру и не ждали, пока она сама начнет раскрываться. А они совершили ошибку, которой мы воспользовались. Хочу видеть живую команду и впредь, - цитирует слова Компани BBC Sport.

Сейчас «Бернли» занимает девятнадцатую строчку в турнирной таблице английского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Венсан Компани

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