​Наставник «Брентфорда»: «Игроки приложили невероятное усилие»

В Англии проходят матчи 29-го тура АПЛ, «Брентфорду» пришлось съездить в гости к «Бернли», где команда Томаса Франка потерпела поражение со счетом 1:2. Тем не менее, наставник «Брентфорда» доволен игрой своих подопечных, которые, как он считает, сделали все возможное в прошедшем матче:

- Игроки приложили невероятное усилие для того, чтобы остаться в игре. Я думаю, что мы заслуживали очко, показав характер и желание бороться. У меня особая команда, - цитирует слова Томаса Франка BBC Sport.

Сейчас «Брентфорд» занимает пятнадцатую строчку в турнирной таблице английского чемпионата.