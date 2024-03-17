​Ширер: «Хау в любом случае останется тренером «Ньюкасла»

Бывший футболист английского «Ньюкасла» и обладатель абсолютного рекорда по количеству забитых голов в АПЛ (а после отъезда Кейна в «Баварию» его достижение уже вряд ли будет побито в обозримом будущем), Алан Ширер, считает, что Эдди Хау сохранит свое место в команде и в следующем сезоне:

- На этот сезон очень сильно повлияли травмы, особенно Ника Поупа и Джоэлинтона. Это огромные потери. Но у Хау есть большой кредит доверия. Не сомневаюсь, что он будет руководить командой и в следующем сезоне, - цитирует слова Ширера BBC Sport.

Накануне «Ньюкасл» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Манчестер Сити».