«Манчестер Сити» согласовал подписание звезды «Жироны»

Вингер «Жироны» Савио может перебраться в «Манчестер Сити» после завершения сезона.

19-летний футболист арендован каталонцами у французского «Труа», который, как и «Жирона», входит в группу City Football Group. По информации Football Insider, грядущим летом бразилец перейдёт в «Манчестер Сити». «Горожане» уже согласовали подписание перспективного игрока.

Савио записал на свой счёт десять забитых мячей и семь результативных передач, отыграв 32 поединка за «Жирону» в текущей кампании. Трансферная стоимость одного из главных открытий нынешнего розыгрыша Ла Лиги оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро.