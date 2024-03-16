Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бёрнли» одолел «Брентфорд», проведя почти весь матч в большинстве

16 Марта 2024 • 20:05 Комментировать
Бёрнли
2:1
Брентфорд

В 29-м туре чемпионата Англии пересеклись провально играющие «Бёрнли» и «Брентфорд». На восьмой минуте Серхио Регилон поставил подножку - пенальти и удаление для виновника инцидента. Якоб-Бруун Ларсен с точки забил, хотя голкипер и угадал направление полета мяча. Датро Фофана отметился промахом в убойной позиции. Тут же Йоанс Висса обострил, но голкипер парировал. И все же Фофана добился своего на 62-й минуте, поставив точку в комбинации. Кристоффер Айер ударом головой вернул интригу в концовке - 2:1.

«Бёрнли» вышел на чистое 19-е место с необходимостью отыграть еще 8 очков для спасения. Соперник - 15-й.

Протокол игры  
Бёрнли2:1Брентфорд
(1:0) Ларсен Якоб-Бруун10'  
(2:0) Фофана Датро62'  
  83'Айер Кристоффер (2:1)
Мурич АриянетАссиньон ЛоренсО'Ши ДараЭстев МаксимТэйлор Чарли  90'Витиньо Виктор IIКаллен ДжошБерге СандерЛарсен Якоб-Бруун 69' (Амдуни Зеки ( 69'  81'Браунхилл Джош 90') Фофана Датро 88' (Фостер Лайл ( 88') Одоберт Уилсон
Запасные: Гудмундссон ЙоханнКорк ДжекЭкдаль ХьяльмарБенсон МанюэльРодригес ДжейТраффорд Джеймс
Флеккен МаркЙоргенсен Матиас ЗанкаАйер Кристоффер  84'Коллинз НатанРасмуссен Мадс 60' (Ярмолюк Егор ( 60') Ониика Фрэнк 60' (Льюис-Поттер Кин ( 60') Йенсен Матиас 80' (Баптист Шендон ( 80') Янельт Витали  68' 80' (Мопе Нил ( 80') Регилон Серхио  9'Тони АйвенВисса Йоан 79' (Мбеумо Брайан ( 79')
Запасные: Ким Джи СуСтракоша ТомасГоддос СаманДамсгор Миккель
16 марта. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Брентфорд

Новости по матчу

Сегодня, 16 Марта
13:59
Тони рассказал, в какой клуб хотел бы перейти
15 Марта
16:48
Бесплатный прогноз и ставка на матч Бёрнли — Брентфорд АПЛ — 16 марта 2024
13 Марта
15:59
«Бёрнли» - «Брентфорд»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера» С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов В «Барселоне» случилась отставка Назван главный фаворит Лиги чемпионов, «Атлетико» ворвался в тройку
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
«Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Бывший тренер сборной России отреагировал на решение Билялетдинова уйти из «Ак Барса» Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от серии между СКА и «Автомобилистом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
1
2.42 3.55 2.65
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Брентфорд Брентфорд
2
1
2.90 3.75 2.18
Видео
Перерыв
Фулхэм Фулхэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
1
0
3.35 3.85 1.95
Видео
17.03.24 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.65 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Марта
20:05 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» одолел «Брентфорд», проведя почти весь матч в большинстве
20:03 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг: С нетерпением ждём матча с «Ливерпулем»
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» на 90-й минуте отобрал победу у «Ноттингем Форест»
20:00 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 3
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
19:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов заплатить больше 60 млн евро за игрока «Реала» 1
19:52 · Англия. Кубок Англии
Холанн — в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Ньюкаслом»
19:48 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» объявил состав на дерби с «Фулхэмом»
19:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на звёздного игрока с ценником более 100 млн евро
19:04 · Англия. Премьер-лига
Нету рискует пропустить остаток сезона – его связывают с топ-клубами
18:45 · Англия. Премьер-лига
В топ-7 самых дорогих в АПЛ входят игроки только двух клубов
18:20 · Англия. Премьер-лига
Скауты «ПСЖ» и «Челси» просмотрели игрока «Барселоны» 1
17:58 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ готовы побороться за Шерки
17:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино организовал барбекю в «Челси»
17:17 · Англия. Кубок Англии
«Ковентри» неожиданно, но заслуженно пробился в полуфинал Кубка Англии
Все новости
Рекомендуем