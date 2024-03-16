«Бёрнли» одолел «Брентфорд», проведя почти весь матч в большинстве

В 29-м туре чемпионата Англии пересеклись провально играющие «Бёрнли» и «Брентфорд». На восьмой минуте Серхио Регилон поставил подножку - пенальти и удаление для виновника инцидента. Якоб-Бруун Ларсен с точки забил, хотя голкипер и угадал направление полета мяча. Датро Фофана отметился промахом в убойной позиции. Тут же Йоанс Висса обострил, но голкипер парировал. И все же Фофана добился своего на 62-й минуте, поставив точку в комбинации. Кристоффер Айер ударом головой вернул интригу в концовке - 2:1.

«Бёрнли» вышел на чистое 19-е место с необходимостью отыграть еще 8 очков для спасения. Соперник - 15-й.