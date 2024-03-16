«Бёрнли» одолел «Брентфорд», проведя почти весь матч в большинстве

В 29-м туре чемпионата Англии пересеклись провально играющие «Бёрнли» и «Брентфорд». На восьмой минуте Серхио Регилон поставил подножку - пенальти и удаление для виновника инцидента. Якоб-Бруун Ларсен с точки забил, хотя голкипер и угадал направление полета мяча. Датро Фофана отметился промахом в убойной позиции. Тут же Йоанс Висса обострил, но голкипер парировал. И все же Фофана добился своего на 62-й минуте, поставив точку в комбинации. Кристоффер Айер ударом головой вернул интригу в концовке - 2:1.
«Бёрнли» вышел на чистое 19-е место с необходимостью отыграть еще 8 очков для спасения. Соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Ларсен Якоб-Бруун10'
|(2:0) Фофана Датро62'
|83'Айер Кристоффер (2:1)
Мурич Ариянет•Ассиньон Лоренс•О'Ши Дара•Эстев Максим•Тэйлор Чарли• 90'Витиньо Виктор II•Каллен Джош•Берге Сандер•Ларсен Якоб-Бруун69' (Амдуни Зеки (69'• 81'Браунхилл Джош90') •Фофана Датро88' (Фостер Лайл (88') •Одоберт Уилсон
Флеккен Марк•Йоргенсен Матиас Занка•Айер Кристоффер• 84'Коллинз Натан•Расмуссен Мадс60' (Ярмолюк Егор (60') •Ониика Фрэнк60' (Льюис-Поттер Кин (60') •Йенсен Матиас80' (Баптист Шендон (80') •Янельт Витали 68'80' (Мопе Нил (80') •Регилон Серхио• 9'Тони Айвен•Висса Йоан79' (Мбеумо Брайан (79')
Запасные: Ким Джи Су•Стракоша Томас•Годдос Саман•Дамсгор Миккель
16 марта. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Бан пользователя