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«Лутон Таун» на 90-й минуте отобрал победу у «Ноттингем Форест»

16 Марта 2024 • 20:01 Комментировать
Лутон Таун
1:1
Ноттингем Форест

Давно не побеждавшие «Лутон Таун» и «Ноттингем Форест» встретились в 29-м туре чемпионата Англии. Под конец первого тайма Дивок Ориги расстреливал ворота, и защитник на ленточке выручил. Тут же Крис Вуд открыл счет по итогам комбинации. Морган Гиббс-Уайт должен был забивать, но вратарь здорово сыграл в рамке. Энтони Эланга, казалось, бил наверняка, но защитник успел блокировать. На 90-й минуте в штрафной Рис Бурк головой сыграл под удар Люка Берри, а тот сравнял - 1:1.

Соперники остаются соседями по таблице, только «Лутон Таун» в зоне вылета в отличие от «лесников».

Протокол игры  
Лутон Таун1:1Ноттингем Форест
  34'Вуд Крис (0:1)
(1:1) Берри Люк89'  
Камински ТомасБурк РисМенги ТеденКаборе Исса  30'Огбене ЧидозиДоти Алфи 46' (Вудроу Коули ( 46') Раддок Пелли 60' (Таунсенд Андрос ( 60') Баркли РоссКларк Джордан 85' (Берри Люк ( 85') Чон ТахитМоррис Карлтон
Запасные: Крул ТимПисолд АксельДжонсон ЙосефХасиока ДаикиШи ДжеймсМартинш ДоминикНельсон Зак
Селс Матц  90'Уильямс НекоБоли ВийиМурильо ДжейсонТоффоло Харри  84'Йейтс РайанСангаре ИбрахимОриги Дивок 75' (Хадсон-Одои Каллум ( 75') Гиббс-Уайт Морган 82' (Домингес Николас ( 82') Эланга ЭнтониВуд Крис 76' (Фелипе Аугусто IV ( 76')
Запасные: Куяте ШейхуТёрнер МэттРейна ДжованниДанило ЛаранжераРибейру РодригуОмобамиделе Эндрю
16 марта. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Лутон Таун

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