«Лутон Таун» на 90-й минуте отобрал победу у «Ноттингем Форест»

Давно не побеждавшие «Лутон Таун» и «Ноттингем Форест» встретились в 29-м туре чемпионата Англии. Под конец первого тайма Дивок Ориги расстреливал ворота, и защитник на ленточке выручил. Тут же Крис Вуд открыл счет по итогам комбинации. Морган Гиббс-Уайт должен был забивать, но вратарь здорово сыграл в рамке. Энтони Эланга, казалось, бил наверняка, но защитник успел блокировать. На 90-й минуте в штрафной Рис Бурк головой сыграл под удар Люка Берри, а тот сравнял - 1:1.

Соперники остаются соседями по таблице, только «Лутон Таун» в зоне вылета в отличие от «лесников».