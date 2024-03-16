«Лутон Таун» на 90-й минуте отобрал победу у «Ноттингем Форест»

Давно не побеждавшие «Лутон Таун» и «Ноттингем Форест» встретились в 29-м туре чемпионата Англии. Под конец первого тайма Дивок Ориги расстреливал ворота, и защитник на ленточке выручил. Тут же Крис Вуд открыл счет по итогам комбинации. Морган Гиббс-Уайт должен был забивать, но вратарь здорово сыграл в рамке. Энтони Эланга, казалось, бил наверняка, но защитник успел блокировать. На 90-й минуте в штрафной Рис Бурк головой сыграл под удар Люка Берри, а тот сравнял - 1:1.
Соперники остаются соседями по таблице, только «Лутон Таун» в зоне вылета в отличие от «лесников».
Протокол игры
Камински Томас•Бурк Рис•Менги Теден•Каборе Исса• 30'Огбене Чидози•Доти Алфи46' (Вудроу Коули (46') •Раддок Пелли60' (Таунсенд Андрос (60') •Баркли Росс•Кларк Джордан85' (Берри Люк (85') •Чон Тахит•Моррис Карлтон
Селс Матц• 90'Уильямс Неко•Боли Вийи•Мурильо Джейсон•Тоффоло Харри• 84'Йейтс Райан•Сангаре Ибрахим•Ориги Дивок75' (Хадсон-Одои Каллум (75') •Гиббс-Уайт Морган82' (Домингес Николас (82') •Эланга Энтони•Вуд Крис76' (Фелипе Аугусто IV (76')
16 марта. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).
Бан пользователя