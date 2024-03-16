«Арсенал» готов заплатить больше 60 млн евро за игрока «Реала»

Прогресс последних лет позволяет «Арсеналу» ставить серьёзные цели на трансферном рынке. Как сообщает Football365, лондонский клуб готовит предложение по полузащитнику «Реала» Браиму Диасу. «Канониры» готовы заплатить за Диаса до 60 миллионов фунтов (70 миллионов евро).

В сезоне 2023/2024 Браим Диас провёл за «Реал» 32 матча. В них полузащитник записал на свой счёт восемь голов и четыре результативных паса на партнёров.

Стоит сказать, что Диас уже выступал в Англии – он прошёл через академию «Манчестер Сити» и даже провёл 15 официальных матчей за первую команду «горожан».