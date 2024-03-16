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«Ливерпуль» нацелился на звёздного игрока с ценником более 100 млн евро

16 Марта 2024 • 19:17 Комментировать

«Ливерпуль» строит планы по усилению своего состава на летнее трансферное окно. Как стало известно Football Insider, «красные» очень хотят заполучить атакующего полузащитника Джамала Мусиалу из «Баварии».

Отмечается, что «Бавария» не хочет терять Мусиалу, поэтому повесила на игрока огромный ценник – 100 миллионов фунтов (около 117 млн евро).

Интерес к 21-летнему Мусиале также проявляет «Манчестер Сити». Ранее в прессу просачивалась информация о желании футболиста поиграть в АПЛ. Джамал якобы даже отклонил предложение «Баварии» о новом контракте, его действующий трудовой договор рассчитан до конца сезона 2025/2026.

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Ливерпуль Бавария Джамал Мусиала трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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