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Нету рискует пропустить остаток сезона – его связывают с топ-клубами

16 Марта 2024 • 19:04 Комментировать

Атакующий полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету рискует пропустить остаток сезона. Об этом рассказал главный тренер «волков» Гари О’Нил.

«Для Педру, возможно, сезон завершился. Это очень похоже на травму, которая у него уже была», - сказал О’Нил журналисту Чарли Хаффендену.

В субботу «Вулверхэмптон» проиграл на своём поле «Ковентри» (2:3) и вылетел из Кубка Англии. Педру Нету отсутствовал в заявке «волков».

Стоит сказать, что интерес к 24-летнему Нету проявляют статусные клубы. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 55 миллионов евро.

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