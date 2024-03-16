В топ-7 самых дорогих в АПЛ входят игроки только двух клубов

На днях специалисты авторитетного портала Transfermarkt обновили ценники некоторых футболистов, выступающих в Премьер-лиге Англии. Если посмотреть на топ-7 самых дорогих игроков АПЛ после переоценок, то там находятся игроки только двух клубов – «Манчестер Сити» и «Арсенала». Этот мини-рейтинг выглядит так:

Эрлинг Холанн (ценник – 180 миллионов евро), Фил Фоден, Букайо Сака (оба – 130 млн евро), Родри, Деклан Райс (оба – 110 млн евро), Мартин Эдегор (95 млн евро) и Хулиан Альварес (90 млн евро).

На восьмой строчке располагается полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс, которого оценивают в 85 миллионов евро.