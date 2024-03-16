Скауты «ПСЖ» и «Челси» просмотрели игрока «Барселоны»

Скауты «ПСЖ» и «Челси» на неделе просматривали защитника «Барселоны» Пау Кубарси, когда команда играла в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Экрем Конур.

Отмечается, что 17-летний Кубарси также находится на радарах «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Пау Кубарси стал активно играть за первую команду «Барселоны». Молодой защитник успел поучаствовать в 12 официальных матчах первой команды. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кубарси в 1,5 миллиона евро, но при следующей переоценке ценник наверняка серьёзно вырастет.