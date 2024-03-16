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Два клуба АПЛ готовы побороться за Шерки

16 Марта 2024 • 17:58 Комментировать

Атакующий полузащитник «Лиона» Райан Шерки может продолжить карьеру в Премьер-лиге Англии. Как сообщает Fichajes, побороться за 20-летнего Шерки готовы «Челси» и «Ньюкасл».

Если говорить о «Ньюкасле», то клуб видит в Шерки игрока, способного заменить Бруно Гимараэса. Активный интерес к бразильцу проявляет «Манчестер Сити», о чём в прессе пишут уже достаточно давно.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Райана Шерки в 25 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 футболист провёл 28 матчей, в которых записал на свой счёт два гола и четыре результативных паса на партнёров.

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