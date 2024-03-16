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Почеттино организовал барбекю в «Челси»

16 Марта 2024 • 17:23 Комментировать

«Челси» проводит не лучший сезон, и чтобы снять напряжение, главный тренер Маурисио Почеттино устроил для команды барбекю на базе. На мероприятии присутствовало 120 сотрудников клуба, сообщает Goal.

«Есть два диетолога, которые контролируют то, что едят футболисты. Мы пьём воду, апельсиновый сок – никакого алкоголя. И не едим слишком много. Никакой картошки фри!

Идея в том, чтобы команда и штаб делились между собой. Конечно, барбекю не означает, что мы начнём забивать больше голов, но общение – это важно», - сказал Почеттино.

В воскресенье, 17 марта, «Челси» проведёт гостевой матч против «Лестера» в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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