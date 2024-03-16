Кариус назвал страну, где хотел бы играть

Голкипер Лорис Кариус подтвердил информацию из прессы о том, что он хотел бы поиграть в Италии.

«Мне бы хотелось получать больше игрового времени, и я был бы рад перебраться в итальянский клуб в качестве своего следующего шага в карьере», - слова Кариуса приводит портал Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт 30-летнего Лориса Кариуса с «Ньюкаслом» рассчитан до лета. В нынешнем сезоне немецкий вратарь выступил только в одном матче, в котором пропустил четыре гола.

Ранее Кариус поиграл за множество клубов, в частности за английский «Ливерпуль».