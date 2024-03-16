Фаната «Ливерпуля» наказали за атаку автобуса «Манчестер Юнайтед»

В середине декабря в Премьер-лиге проходил матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Перед игрой фанат мерсисайдской команды Льюис Клири атаковал автобус «красных дьяолов». 23-летний парень бросил в автобус стеклянную бутылку и разбил боковое стекло.

Как сообщает BBC, суд назначил для болельщика трёхлетний запрет на посещение футбольных матчей. Кроме того, Клири должен провести 150 часов общественных работы и выплатить 500 фунтов компенсации.

Напомним, что декабрьский матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» завершился без голов – 0:0 – хотя команда Юргена Клоппа серьёзно доминировала.