Клуб АПЛ хочет пригласить Манчини

Итальянский специалист Роберто Манчини, ныне занимающий пост рулевого сборной Саудовской Аравии, может вернуться к работе на клубном уровне. Об этом сообщает Onefootball.

По информации источника, у наставника есть вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. В услугах Роберто заинтересован «Ньюкасл», который проводит неудачный сезон. По итогам 28 туров «сороки» занимают лишь десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В настоящий момент команду тренирует Эдди Хау.

Напомним, что Манчини работал в «Манчестер Сити». Под его руководством «горожане» выиграли чемпионский титул.