«Манчестер Юнайтед» хочет купить испанского нападающего

Нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс попал в сферу интересов еще одного представителя Английской премьер-лиги. Подписать 21-летнего испанского футболиста хочет «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует Todofichajes.

По сведениям источника, руководство «красных дьяволов» предпримет попытку заполучить талантливого футболиста в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость Нико оценивается в 50 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с басками до лета 2027 года.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Уильямсу со стороны трех лондонских клубов: «Арсенала», «Челси» и «Тоттенхэма».