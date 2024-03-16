«Ливерпуль» готов купить соотечественника Салаха за 50 млн евро

Форвард сборной Египта и немецкого «Айнтрахта» Омар Мармуш пользуется спросом среди клубов чемпионата Англии. Как информирует Bild, в услугах 25-летнего игрока заинтересованы «Арсенал», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Мерсисайдский гранд проявляет самый активный интерес к африканцу. Руководство «красных» готово заплатить за него 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне Бундеслиги Мармуш провел 20 матчей за франкфуртский коллектив. На счету нападающего десять голов и шесть результативных передач.

Напомним, что в конце сезона Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля».