«Манчестер Юнайтед» грозит огромный штраф за невыход в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» может потерять много денег из-за невыхода в Лигу чемпионов УЕФА. Об этом рапортуют журналисты The Times.

По данным источника, в новом соглашении «красных дьяволов» с техническим спонсором Adidas прописан штраф в размере 10 миллионов фунтов (11,7 млн евро) за каждый невыход команды в главный европейский турнир. Действующий договор между манкунианцами и немецкой компанией рассчитан до 2025 года. Новый контракт будет до 2035 года.

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне АПЛ занимает шестое место в таблице. Подопечные Эрика тен Хага отстают от четвертой строчки на восемь баллов.

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