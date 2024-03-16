Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Ювентус»

Туринский «Ювентус» в летнее межсезонье может заполучить в свой состав полузащитника «Манчестер Юнайтед». Арендованный у «Фиорентины» Софьян Амрабат вряд ли будет выкуплен на постоянной основе. Скорее всего, по окончании аренды марокканец вернётся во Флоренцию.

По информации от La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» может попробовать пригласить Амрабата в свои ряды. «Фиорентина» вряд ли будет требовать за марокканца большую компенсацию, ведь контракт футболиста с «фиалками» истекает летом 2025 года.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Амрабат провёл 14 матчей, где не отметился ни одним результативным действием.