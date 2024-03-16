«Челси» нашёл нового вратаря за 40 млн евро

Страж ворот дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом информирует Todofichajes.

Как стало известно источнику, в подписании 26-летнего швейцарского футболиста заинтересован лондонский «Челси». Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро, а его трудовое соглашение со «шмелями» рассчитано до середины 2028 года. За «Боруссию» Грегор выступает с июля 2021 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Кобель провел 21 встречу. Голкипер пропустил 26 мячей, а в семи поединках сохранил свои владения на замке.