«Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена

«Манчестер Юнайтед» планирует серьезную закупку в каталонской «Барселоне». По информации Todofichajes, в сферу интересов «красных дьяволов» попали сразу три игрока «сине-гранатовых». Речь идет о защитнике Алехандро Бальде, полузащитнике Френки де Йонге и форварде Ансу Фати.

Как стало известно журналистам, манкунианский гранд предпримет попытку подписать вышеназванную троицу в летнее трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне АПЛ борется за попадание в еврокубки. После 28 туров подопечные Эрика тен Хага набрали 47 баллов и находятся на шестой позиции в турнирной таблице.

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