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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мамардашвили может перейти в клуб АПЛ

16 Марта 2024 • 11:11 Комментировать

Вратарь сборной Грузии и испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили может трудоустроиться в Английской премьер-лиге. По сообщениям The Times, в подписании голкипера заинтересован главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мамардашвили провел 27 поединков, в которых пропусти 31 гол. В десяти встречах грузин сохранил свои владения в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Георгия в 30 миллионов евро. Срок действующего контракта между игроком и «летучими мышами» рассчитан до середины 2027 года.

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Ньюкасл Валенсия Георгий Мамардашвили ещё теги
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