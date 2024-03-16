Мамардашвили может перейти в клуб АПЛ

Вратарь сборной Грузии и испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили может трудоустроиться в Английской премьер-лиге. По сообщениям The Times, в подписании голкипера заинтересован главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мамардашвили провел 27 поединков, в которых пропусти 31 гол. В десяти встречах грузин сохранил свои владения в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Георгия в 30 миллионов евро. Срок действующего контракта между игроком и «летучими мышами» рассчитан до середины 2027 года.