«Манчестер Сити» отдаст 115 млн евро за нового полузащитника

Руководство «Манчестер Сити» хочет подписать нового полузащитника. По сообщениям AS, в поле зрения «горожан» находится опорник «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимараэс.

Как стало известно источнику, чемпион АПЛ уже начал переговоры с представителями игрока по поводу потенциального трансфера. За переход Гимараэса «горожане» готовы заплатить «сорокам» 115 миллионов евро. Эту сумму «Манчестер Сити» хочет перечислить тремя платежами.

Контракт Бруно с «Ньюкаслом» рассчитан до середины 2028 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 39 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и семь голевых передач.