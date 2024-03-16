Гвардиола высказался о возможном повторении требла

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время общения с представителями СМИ высказался о возможном повторении требла.

«Я подумаю об этом за несколько недель до завершения сезона. Сейчас точно нет. Пока в моих мыслях только предстоящий матч», - передает слова испанского специалиста BBC.

Стоит отметить, что 16 марта «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом» в рамках четвертьфинальной стадии Кубка Англии.

В прошлом сезоне подопечные Гвардиолы стали победителями трех турниров. «Горожане» выиграли Лигу чемпионов, Английскую премьер-лигу и Кубок страны.