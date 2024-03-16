Роналду – пятый: Ширер назвал лучшего вингера в истории АПЛ

Легендарный нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер представил свой рейтинг лучших вингеров в истории Английской премьер-лиги.

На первое место он поставил экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза. Вторым стал представитель «Ливерпуля» Мохамед Салах, а третьим – бельгиец Эден Азар, поигравший за лондонский «Челси».

На четвертую позицию Ширер определил экс-полузащитника сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма. Пятерку лучших замкнул португалец Криштиану Роналду, который также выступал за «красных дьяволов».

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