""""Реакция Гвардиолы на очередную дуэль с «Реалом» в Лиге чемпионов"""

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о результатах жеребьевки стадии ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. В соперники английскому топ-клубу достался мадридский «Реал».
«Это уже какая-то традиция. Третий год подряд мы встречаемся с «Реалом». Нам будут противостоять короли Лиги чемпионов. Мы надеемся, что подойдем к этим матчам в своем лучшем состоянии», - передает слова испанского специалиста Football Espana.
Напомним, что матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся в апреле.
«Манчестер Сити» - действующий победитель турнира. В финале прошлого сезона команда Гвардиолы победила «Интер» со счетом 1:0.
Шеф!!! все пропало!!!! Реал нас выносит - турнир покидаем!!! ааааааааа......
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