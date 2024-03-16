""""Реакция Гвардиолы на очередную дуэль с «Реалом» в Лиге чемпионов"""

«Это уже какая-то традиция. Третий год подряд мы встречаемся с «Реалом». Нам будут противостоять короли Лиги чемпионов. Мы надеемся, что подойдем к этим матчам в своем лучшем состоянии», - передает слова испанского специалиста Football Espana.