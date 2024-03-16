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Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу

16 Марта 2024 • 08:44 Комментировать (1)

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет команду по завершении нынешнего сезона. В связи с этим руководство клуба начало подыскивать замену немцу.

Как стало известно журналистам Talksport, в команде определились с приоритетным кандидатом. Футболисты хотят, чтобы пост главного тренера занял Пеп Линдерс, ныне являющийся помощником Клоппа.

Напомним, что Юрген сообщил о своем решении в январе 2024 года.

По итогам 28 туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 64 балла и занимает второе место в таблице. В Лиге Европы «красные» вышли в четвертьфинал.

Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Пеп Линдерс ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
16 Марта 2024 в 09:40
а почему бы нет? они привыкли к нему, он знаком с методами Клоппа...пример удачный - Флик с Баварии....он вроде тоже помощником начинал
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