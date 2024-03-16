Netflix выпустит серию о «требле» «Манчестер Сити»

Успехи «Манчестер Сити» воодушевляют людей, в том числе и среди тех, кто не имеет прямого или даже косвенного отношения к футболу.

Второго апреля Netflix выпустит новую серию мультфильмов о клубе, в котором будет обыграна и трогательная история Джимми Гримбла - героя фильма 2000 года о мальчике, который получил в подарок пару бутс легенды «Манчестер Сити» и, обув их, получил дополнительный прилив сил, вдохновения и мотивации.

Но тогда, в 2000 году, «Манчестер Сити» был не у дел и проводил сезон в Чемпионшипе, а сейчас, спустя почти четверть века, команду часто называют лучшей в мире.