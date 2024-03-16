«Тоттенхэм» может отказаться от игрока из-за оскорбительной для клуба татуировки

Скауты «Тоттенхэма», а также «Манчестер Юнайтед» внимательно следят в последние недели за датским футболистом лиссбаонской «Бенфики» Мортеном Юльманном. И на поле он оправдывает такой интерес - Юльманн бьется за мячи, Юльманн атакует, Юльманн обороняется...

Однако появилась неожиданная, по крайней мере, с точки зрения «Тоттенхэма», проблема - татуировка на руке игрока. А там нарисован щит - эмблема «Арсенала». Как оказалось, датский футболист давно является страстным поклонником «канониров» и не скрывает это.

А для «Тоттенхэма» это «корпоративная» проблема - всем известно, какими проблемными являются его отношения с «Арсеналом», сообщает итальянское новостное агентство ITAsportPress.