«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием форварда «Айнтрахта»

​Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Bild, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Пока нет информации, какую сумму «красные» готовы выложить за форварда немецкого клуба.

Игрок сборной Египта в текущем сезоне провёл 32 матча, забил 15 голов и сделал шесть ассистов на партнёров. Его контракт с «Айнтрахтом» истекает летом 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Мармуш выступает за «Айнтрахт» с 2023 года, перейдя из «Штутгарта».