Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием форварда «Айнтрахта»

16 Марта 2024 • 00:51 Комментировать

​Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Bild, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Пока нет информации, какую сумму «красные» готовы выложить за форварда немецкого клуба.

Игрок сборной Египта в текущем сезоне провёл 32 матча, забил 15 голов и сделал шесть ассистов на партнёров. Его контракт с «Айнтрахтом» истекает летом 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Мармуш выступает за «Айнтрахт» с 2023 года, перейдя из «Штутгарта».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Айнтрахт Франкфурт Омар Мармуш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом «Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре» «Краснодар» получил первый отказ от российского тренера «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель «Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед» С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Воробьев: «Футбольная душонка Галицкого решила, что её коллекция уволенных тренеров должна пополниться ещё одним покойником» «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, может ли Касаткина выиграть турнир серии «Мастерс» или «Большого шлема» Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
16.03.24 в 18:00
Лутон Таун Лутон Таун
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2.42 3.55 2.65
Видео
16.03.24 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Брентфорд Брентфорд
2.90 3.75 2.18
Видео
16.03.24 в 20:30
Фулхэм Фулхэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.35 3.85 1.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Марта
01:04 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола рассказал, когда вернутся де Брёйне и Эдерсон
00:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием форварда «Айнтрахта»
00:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» – третья худшая команда топ-5 лиг по допущенным ударам по своим воротам
15 Марта
23:56 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, за что Саутгейт ценит Галлахера
23:46 · Англия. Премьер-лига
Ливраменто: «Люблю «Челси», но решение покинуть клуб было правильным»
23:22 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Сити» Нунес – о сломанном пальце: «Я не чувствовал особой боли»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Кариус готов покинуть «Ньюкасл» – вратарь уже решил, где хочет играть слухи
22:27 · Англия. Чемпионшип
Гранд Серии А может подписать брата Беллингема
21:48 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу рассказал, зависят ли трансферные планы «Тоттенхэма» от попадания в Лигу чемпионов
21:19 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Гимараэс – исключительный опорник»
19:28 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг отреагировал на возможный уход Рэшфорда
12:49 · Англия. Премьер-лига
Осимхен выбрал между «Арсеналом» и «Челси» 3
12:44 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» предлагает огромные деньги Рэшфорду
12:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» изменил ценник Санчо
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» может купить испанского вратаря за 60 млн евро 5
Все новости
Рекомендуем