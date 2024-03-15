Полузащитник «Манчестер Сити» Нунес – о сломанном пальце: «Я не чувствовал особой боли»

Футболист «Манчестер Сити» Матеус Нунес высказался о своём состоянии после недавней травмы.

Португалец сломал палец в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Копенгагена». Повреждение 25-летнего хавбека выглядело ужасающе со стороны, однако, по его собственным словам, ощущения были не настолько страшными.

«Я не чувствовал особой боли – мне казалось, что всё будет хуже. Когда речь идёт о сломанном пальце, искривлённом в другую сторону, ты думаешь, что это должно быть очень больно, но всё было не так уж плохо. Я слышал щелчок, когда доктор вправил палец обратно. Моя мама сходила с ума, но это всего лишь палец», – приводит City Xtra слова Нунеса.