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Тен Хаг отреагировал на возможный уход Рэшфорда

15 Марта 2024 • 19:28 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Шеффилд Юнайтед
отменен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что клуб не собирается продавать своего лидера Маркуса Рэшфорда.

По словам специалиста, 26-летний нападающий подписал с клубом в прошлом году новое соглашение и продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед».

- Клуб продлил с ним контракт на пять лет не для того, чтобы продать его сейчас. Он должен быть частью нашего проекта, - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован «ПСЖ», который готов предложить англичанину большую зарплату. По информации прессы, французский клуб готов платить Рэшфорду 585 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне на счету Рэшфорда 34 матча во всех турнирах, семь забитых голов и шесть ассистов.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг ещё теги

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