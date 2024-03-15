Тен Хаг отреагировал на возможный уход Рэшфорда

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что клуб не собирается продавать своего лидера Маркуса Рэшфорда.

По словам специалиста, 26-летний нападающий подписал с клубом в прошлом году новое соглашение и продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед».

- Клуб продлил с ним контракт на пять лет не для того, чтобы продать его сейчас. Он должен быть частью нашего проекта, - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован «ПСЖ», который готов предложить англичанину большую зарплату. По информации прессы, французский клуб готов платить Рэшфорду 585 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне на счету Рэшфорда 34 матча во всех турнирах, семь забитых голов и шесть ассистов.