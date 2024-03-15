Осимхен выбрал между «Арсеналом» и «Челси»

Судя по всему, в летнее трансферное окно нападающий Виктор Осимхен отправится в Английскую премьер-лигу. В январе нигериец намекал на то, что он покинет «Наполи» ради нового этапа карьеры.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, гонке за Осимхеном «Арсенал» опережает «Челси». Отмечается, что 25-летний футболист предпочитает перейти в стан «канониров», а не в стан «пенсионеров».

Стоит сказать, что на текущую минуту «Арсенал» занимает в турнирной таблице АПЛ первое место, а «Челси» - одиннадцатое.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Виктора Осимхена в 110 миллионов евро.