«ПСЖ» предлагает огромные деньги Рэшфорду

Нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может трудоустроиться во французском чемпионате. Как сообщает аккаунт DeadlineDayLive со ссылкой на источник, в подписании игрока заинтересован «ПСЖ».

Руководство парижского топ-клуба планирует подписать англичанина в ближайшее трансферное окно. «ПСЖ» предлагает Рэшфорду выгодный контракт с еженедельной заработной платой в размере 585 тысяч евро.

Маркус связан контрактными обязательствами с «красными дьяволами» до середины 2028 года. Трансферная стоимость нападающего составляет 60 миллионов евро.