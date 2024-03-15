«Манчестер Юнайтед» изменил ценник Санчо

Будущее вингера Джедона Санчо остаётся туманным. Зимой футболист отправился в аренду в «Боруссию» после того, как в «Манчестер Юнайтед» он провёл несколько месяцев в отстранении после конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

«Боруссии» было сложно рассчитывать на выкуп Санчо, но теперь ситуация изменилась. Дело в том, что «Манчестер Юнайтед» будет требовать за игрока не 50-60 миллионов евро, как сообщалось ранее, а 35-40 миллионов евро. Об этом рассказывает DerWesten со ссылкой на Bild.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с Санчо в летнее трансферное окно.