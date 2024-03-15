Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о лидере команды Мохамеде Салахе после ответного матча с пражской «Спартой» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Мерсисайдцы отпраздновали победу со счетом 6:1.

«В прошедшей встрече я впервые разрешил игроку не защищаться. Мне хотелось, чтобы Мохамед забил много голов в этом матче», - цитирует немецкого специалиста BBC.

В прошедшей встрече египтянин забил гол и сделал три результативных паса.

Салах провел в текущем сезоне 31 поединок за «Ливерпуль». На счету форварда 20 забитых мячей и 13 голевых передач. Его рыночная стоимость – 65 миллионов евро.