Защитник Марио Эрмосо может покинуть «Атлетико» ближайшим летом в качестве свободного агента, ведь мадридский клуб до сих пор не договорился с игроком о пролонгации соглашения.

По данным TodoFichajes, в гонку за Эрмосо включилась «Астон Вилла». Бирмингемцев привлекает тот факт, что подписать защитника летом можно будет бесплатно. Отмечается, то переход 28-летнего футболист одобрил главный тренер «вилланов» Унаи Эмери.

В то же время «Атлетико» продолжает вести с Эрмосо переговоры о продлении контракта. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 25 миллионов евро.