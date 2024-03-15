Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю

15 Марта 2024 • 10:00 Комментировать (1)

Ведущая европейская и мировая футбольная лига выходит на финишную прямую. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о клубах, которые лучше всего проводят гостевые поединки в текущем сезоне АПЛ.

Согласно ранжиру

Если взглянуть на обычную таблицу АПЛ, то семёрка ведущих команд после 28 проведённых туров выглядит так же и состоит из тех же семи клубов, что и лучшие «гостевые» клубы. Триумвират лидеров – «Арсенала», «Манчестер Сити»» и «Ливерпуля» – в целом закономерен с любой стороны. У «оружейников» и «горожан» на одну викторию больше, чем у земляков легендарных «Битлз». В свой актив Гвардиола может занести победы над клубами «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Бёрнли» (3:0), «Вест Хэм» (3:1), «Эвертон» (3:1), «Ньюкасл» (3:2) и огненную ничью с «Челси» (4:4).

А вот у столичного лондонского клуба пик выездных пришёлся на февраль – март. Три кряду выезда с разностью мячей 17:0! В период с 11 февраля по 5 марта были повержены «Вест Хэм» (6:0), «Бёрнли» (5:0) и «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

Подопечные Юргена Клоппа занесут себе в актив поединки с «Борнмутом» (4:0) и «Брентфордом» (4:1).

Характерная черта – все три лидера разошлись миром на домашнем стадионе «Челси». Вот только «Шеффилд Юнайтед» не смог записать ни одного очка в домашних играх с вышеуказанной троицей, потерпев фиаско от «Ливерпуля (0:2), «Манчестер Сити» (1:2), а от «Арсенала» и вовсе получив разгром (0:6). 

С прямым конкурентом

В очных поединках успешнее других зарекомендовал себя «Арсенал». Набирал очки «Арсенал» по формуле Лобановского – дома победы (над «Ливерпулем» 3:1 и над «Манчестер Сити» 1:0), на выезде – ничья («Ливерпуль» 1:1). В ключевом поединке с «горожанами» «Арсенал» взял верх с чисто футбольным результатом 1:0. На момент очного соперничества подопечные Хосепа Гвардиолы занимали третью строчку, уступая одну позицию сопернику.

Лидеры АПЛ разыграют не только главный титул сезона на родине футбола, но, безусловно, определят и самую гостевую команду туманного острова.

Ведущие клубы АПЛ, лучше остальных проводящие матчи на выезде в текущем сезоне

Клуб Победы Ничьи Поражения Разность мячей Очки
«Арсенал» 9 2 3 34:11 29
«Манчестер Сити» 9 2 3 29:16 29
«Ливерпуль» 8 4 2 27:14 28
«Астон Вилла» 7 3 4 24:22 24
«Тоттенхэм» 6 5 2 30:20 23
«Манчестер Юнайтед» 7 1 6 18:19 22
«Вест Хэм» 6 2 6 21:28 20

Деньги на ветер: Самые дорогие травмированные игроки чемпионата Англии

«Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед»

Константин Лицин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Лондон АПЛ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
LMI
15 Марта 2024 в 11:07
Арсенал чемпионом не будет. Не сильнее мы МС, да и Ливерпуля пожалуй. Как принято говорить - идем на максимальных оборотах, выше уже некуда. Но и то что может получиться в итоге так же не плохо. Если проведем хорошее ТО летом и усилимся, при этом не растеряем нужных людей, то следующим сезоном при таком же настроении вероятно наконец сможем реально противостать Пепу и кто там будет в Ливерпуле
В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре» «Краснодар» получил первый отказ от российского тренера ​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес «Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед» «Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, может ли Касаткина выиграть турнир серии «Мастерс» или «Большого шлема» Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Марта
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» может купить испанского вратаря за 60 млн евро
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» подготовил первую продажу на лето
10:59 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказал мнение о рекорде Салаха в «Ливерпуле»
09:55 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться
14 Марта
20:24 · Англия. Премьер-лига
Эрмосо может сменить «Атлетико» на клуб АПЛ слухи
20:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет продать двух игроков в Саудовскую Аравию за 117 миллионов евро 1
18:15 · Англия. Премьер-лига
Назван клуб, который хочет подписать Антони из «Манчестер Юнайтед»
17:37 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт объяснил отсутствие Уайта в сборной Англии
17:29 · Англия. Премьер-лига
Названа четвёрка самых подешевевших игроков в АПЛ
17:17 · Англия. Премьер-лига
Молодой талант «Манчестер Юнайтед» Майну подорожал почти в шесть раз
16:00 · Англия. Премьер-лига
Брентуэйт и Гордон получили вызов в сборную Англии
15:58 · Англия. Премьер-лига
В «Брайтоне» растёт опасение по поводу ухода де Дзерби
15:50 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Челси» намерены составить конкуренцию другим топ-клубам в борьбе за защитника «Лилля»
15:46 · Англия. Премьер-лига
Уайт прокомментировал продление контракта с «Арсеналом»
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» хочет продлить аренду Санчо
Все новости
Рекомендуем