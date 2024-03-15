Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю

Ведущая европейская и мировая футбольная лига выходит на финишную прямую. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о клубах, которые лучше всего проводят гостевые поединки в текущем сезоне АПЛ.

Согласно ранжиру

Если взглянуть на обычную таблицу АПЛ, то семёрка ведущих команд после 28 проведённых туров выглядит так же и состоит из тех же семи клубов, что и лучшие «гостевые» клубы. Триумвират лидеров – «Арсенала», «Манчестер Сити»» и «Ливерпуля» – в целом закономерен с любой стороны. У «оружейников» и «горожан» на одну викторию больше, чем у земляков легендарных «Битлз». В свой актив Гвардиола может занести победы над клубами «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Бёрнли» (3:0), «Вест Хэм» (3:1), «Эвертон» (3:1), «Ньюкасл» (3:2) и огненную ничью с «Челси» (4:4).

А вот у столичного лондонского клуба пик выездных пришёлся на февраль – март. Три кряду выезда с разностью мячей 17:0! В период с 11 февраля по 5 марта были повержены «Вест Хэм» (6:0), «Бёрнли» (5:0) и «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

Подопечные Юргена Клоппа занесут себе в актив поединки с «Борнмутом» (4:0) и «Брентфордом» (4:1).

Характерная черта – все три лидера разошлись миром на домашнем стадионе «Челси». Вот только «Шеффилд Юнайтед» не смог записать ни одного очка в домашних играх с вышеуказанной троицей, потерпев фиаско от «Ливерпуля (0:2), «Манчестер Сити» (1:2), а от «Арсенала» и вовсе получив разгром (0:6).

С прямым конкурентом

В очных поединках успешнее других зарекомендовал себя «Арсенал». Набирал очки «Арсенал» по формуле Лобановского – дома победы (над «Ливерпулем» 3:1 и над «Манчестер Сити» 1:0), на выезде – ничья («Ливерпуль» 1:1). В ключевом поединке с «горожанами» «Арсенал» взял верх с чисто футбольным результатом 1:0. На момент очного соперничества подопечные Хосепа Гвардиолы занимали третью строчку, уступая одну позицию сопернику.

Лидеры АПЛ разыграют не только главный титул сезона на родине футбола, но, безусловно, определят и самую гостевую команду туманного острова.

Ведущие клубы АПЛ, лучше остальных проводящие матчи на выезде в текущем сезоне

Клуб Победы Ничьи Поражения Разность мячей Очки «Арсенал» 9 2 3 34:11 29 «Манчестер Сити» 9 2 3 29:16 29 «Ливерпуль» 8 4 2 27:14 28 «Астон Вилла» 7 3 4 24:22 24 «Тоттенхэм» 6 5 2 30:20 23 «Манчестер Юнайтед» 7 1 6 18:19 22 «Вест Хэм» 6 2 6 21:28 20

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