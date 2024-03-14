Назван клуб, который хочет подписать Антони из «Манчестер Юнайтед»

У Антони не лучшим образом складываются дела в «Манчестер Юнайтед». В 29 матчах текущего сезона бразильский вингер записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра. Не исключено, что летом Антони покинет расположение «красных дьяволов».

Как сообщает TodoFichajes, предложение по Антони в летнее трансферное окно планирует сделать «Фламенго». Бразильский клуб хочет арендовать вингера.

Учитывая проблемы в Англии, вариант с «Фламенго» для Антони может стать возможностью перезапустить карьеру.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Антони в 28 миллионов евро.