Саутгейт объяснил отсутствие Уайта в сборной Англии

В четверг был обнародован состав сборной Англии на ближайший сбор. В нём не оказалось защитника Бена Уайта из «Арсенала», хотя в последнее время он показывал футбол высокого уровня.

Оказывается, Уайт проинформировал сборную Англии о том, что он не хочет, чтобы его кандидатура рассматривалась. Об этом рассказал главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт, чьи слова передаёт журналист Мэтт Лоу.

В то же время Саутгейт отметил, что между Уайтом и представителями тренерского штаба сборной Англии не было никаких разногласий.

Напомним, что в четверг «Арсенал» объявил о продлении контракта с Беном Уайтом.