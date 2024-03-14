Названа четвёрка самых подешевевших игроков в АПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt в очередном рейтинге представил список самых наиболее сильно сбавивших в цене игроков Английской премьер-лиги. В него вошли сразу четыре игрока – они сбросили в цене одинаковую сумму – в 10 млн евро.

Так, одновременно подешевели с момента последнего обновления полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо (с 90 млн евро – до 80 млн), нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд (с 70 млн – до 60 млн), полузащитник «Челси» Ромео Лавия (с 50 млн – до 40 млн) и Мигель Альмирон из «Ньюкасла» (с 30 млн – до 20 млн).

Напомним, ранее портал назвал самых подорожавших игроков в рамках Премьер-лиги. Возглавил список молодой талант центра поля из «МЮ».