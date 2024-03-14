В «Брайтоне» растёт опасение по поводу ухода де Дзерби

«Брайтон» всё сильнее опасается того, что по завершению сезона Роберто де Дзерби покинет пост главного тренера команды. Об этом на своих страницах рассказывает The Times.

В материале отмечаются слухи, связывающие де Дзерби с «Челси» и «Ливерпулем» и «Барселоной», а также недавние комментарии специалиста по поводу состава «Брайтона».

На текущий момент «Брайтон» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В четверг вечером команда Роберто де Дзерби проведёт домашний матч против «Ромы» в Лиге Европы. Не пропустите текстовую трансляцию. Первую игру англичане проиграли в Италии со счётом 0:4.