Уайт прокомментировал продление контракта с «Арсеналом»

В четверг «Арсенал» объявил о продлении контракта с защитником Беном Уайтом. Футболист дал комментарий по поводу пролонгации соглашения.

«Я так счастлив – это был долгий путь, и здорово снова подписать контракт и остаться здесь ещё на несколько лет. Я уже говорил раньше, что не хотел бы оказаться в другом месте. Здорово подписать новый контракт и испытывать чувство гордости», - слова Уайта приведены на сайте «Арсенала».

«Арсенал» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Микеля Артеты проведёт 31 марта – против «Манчестер Сити».