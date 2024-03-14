«Боруссия» хочет продлить аренду Санчо

Дортмундская «Боруссия» намерена оставить в своём составе нападающего Джедона Санчо минимум ещё на один сезон. По информации от журналиста Саймона Стоуна, «шмели» хотят продлить аренду англичанина, который в данный момент всё ещё принадлежит «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что манкунианцы не рассчитывают на Санчо в будущем, но клуб не хочет терять большие деньги на его продаже. Летом 2021 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Боруссии» 80 миллионов евро за трансфер Санчо. «Шмели» и близко не готовы предложить англичанам такую сумму.

Вчера Санчо отличился голом в ворота ПСВ Эйндховен ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов и помог «Боруссии» выйти в четвертьфинал.