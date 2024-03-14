Три топ-клуба следят за Упамекано из «Баварии»

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано находится на радарах нескольких топовых клубов. Так, интерес к французу проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Впрочем, Упамекано уходить из мюнхенского клуба не планирует. Об этом в социальных сетях пишет журналист Экрем Конур.

В сезоне 2023/2024 Упамекано провёл за «Баварию» 26 официальных матчей, в которых забил один гол. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 60 миллионов евро.

Добавим, что Дайо Упамекано выступает за «Баварию» с лета 2021 года после трансфера из «РБ Лейпцига».